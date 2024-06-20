شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستعين بالسولية لتدعيم وسط الأهلى أمام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي علي إشراك لاعبه عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق في مباراة الداخلية لتجهيزه للمباريات المقبلة.

وتعافي عمرو السولية من الإصابة التي أبعدته عن مباريات الأهلي الأخيرة وجلس بديلا في مباراتي فاركو والاتحاد السكندري.

ويرغب كولر في إراحة إمام عاشور ومروان عطية لاعبا وسط الأهلي في أجزاء من مباراة الداخلية لتجهيزهم لمباراة القمة أمام الزمالك الثلاثاء المقبل مع منح الفرصة للسولية وأليو ديانج .

ويستعد الأهلى لمواجهة الداخلية المقرر لها السابعة مساء الجمعة في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثانى عشر لمسابقة الدوري المصري.

وتعد مباراة الأهلى والداخلية مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الاتحاد السكندري التي فاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد لضمان تحقيق انتصار جديد على الداخلية ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

يحتل الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في 12 لقاء وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكه 17هدف.

فيما يحتل الداخلية المركز الثامن عشر برصيد 15 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 9 لقاءات وخسر 14 مواجهة وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 30 هدف.