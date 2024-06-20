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يورو 2024.. هدف عكسي يمنح إسبانيا التقدم أمام إيطاليا

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ياسر رشاد - القاهرة - بهدف عكسي تقدم منتخب إسبانيا على نظيره الإيطالي في المواجهة المقامة بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات يورو 2024.

وسجل ريكاردو كالافيوري لاعب منتخب إيطاليا هدفا في مرماه عند حلول الدقيقة 55 ليتقدم منتخب اسبانيا في النتيجة.

وكان منتخب اسبانيا قد فاز على كرواتيا بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى بينما فاز منتخب إيطاليا على ألبانيا بهدفين مقابل هدف.

تشكيل إسبانيا..

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

 

خط الدفاع: داني كارفاخال، لابورت، كوكوريلا، لو نورماند.

خط الوسط: فابيان رويز، رودري، بيدري.

خط الهجوم: لامين يامال، ، إينياكي ويليامز.

تشكيل إيطاليا..

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: دي لورينزو، باستوني، ديماركو، كالافيوري.

 

خط الوسط: باريلا، جورجينو.

خط الوسط الهجومي: فراتيسي، بيليجريني، كييزا.

خط الهجوم: سكاماكا.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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