ترتيب هدافي يورو 2024 قبل مباريات اليوم الجمعة

نقدم لكم جدول ترتيب هدافي بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024“، قبل مباريات اليوم الجمعة في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

ومن المقرر أن يشهد اليوم إقامة 3 مباريات، الأولى بين سلوفاكيا وأوكرانيا، والثانية بين بولندا والنمسا، والأخيرة بين هولندا وفرنسا.

وجاء ترتيب هدافي يورو 2024 كالتالي:

1. جمال موسيالا، ألمانيا، هدفين.

2 هاري كين، إنجلترا، هدف وحيد.

3- جود بيلينجهام، إنجلترا، هدف وحيد.

4- نيكولو باريلا، إيطاليا، هدف وحيد.

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5- كريستيان إريكسن، الدنمارك، هدف وحيد.

6- فابيان رويز، إسبانيا، هدف وحيد.

7- نديم بايرامي، ألبانيا، هدف وحيد.

8- فلوريان فيرتز، ألمانيا، هدف وحيد.

9- إيمري تشان، ألمانيا، هدف وحيد.

10- كاي هافيرتز، ألمانيا، هدف وحيد.

11- دانيال كارفاخال، إسبانيا، هدف وحي