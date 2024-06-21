شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو على رأس 13 لاعباً يغيبون عن الزمالك أمام فاركو الليلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك مع فاركو باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثانى عشر لمسابقة الدوري المصري.

ويفقد الزمالك 13 لاعباً في مباراة فاركو ما بين الاستبعاد الفني والإيقاف والإصابة وهم أحمد مصطفى زيزو ونبيل عماد دونجا وإبراهيما نداى بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، أحمد فتوح (إصابة في الكاحل)، شيكابالا (إصابة في العضلة الأمامية)، محمد عواد (إيقاف بقرار تربوى)، سيف الجزيرى (إصابة في الخلفية)، محمود علاء (استبعاد فنى)، مهاب ياسر (إصابة في القدم)، سامسون أكينيولا (تأخر عودته للقاهرة)، وثلاثى الصليبى محمود الونش وأحمد حمدى ومحمد عبد الشافى ومصطفى الزناري (إصابة في الخلفية).