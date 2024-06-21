شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو على رأس 13 لاعباً يغيبون عن الزمالك أمام فاركو الليلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالجمعة، 21 يونيو 2024 01:00 م
يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك مع فاركو باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثانى عشر لمسابقة الدوري المصري.
خسر الزمالك من المصري البورسعيدى بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل فاركو مع زد اف سي بهدفين لكل فريق بآخر ظهور في المسابقة.
يحتل الزمالك المركز الحادى عشر برصيد 31 نقطة بعدما لعب 19 مباراة حقق 9 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 6 هزائم وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعدما لعب 25 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 36 هدفا.
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