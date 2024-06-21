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زيزو على رأس 13 لاعباً يغيبون عن الزمالك أمام فاركو الليلة بالدورى

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القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد الله

الجمعة، 21 يونيو 2024 01:00 م

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك مع فاركو باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثانى عشر لمسابقة .

ويفقد الزمالك 13 لاعباً في مباراة فاركو ما بين الاستبعاد الفني والإيقاف والإصابة وهم  أحمد مصطفى زيزو ونبيل عماد دونجا وإبراهيما نداى بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، أحمد فتوح (إصابة في الكاحل)، شيكابالا (إصابة في العضلة الأمامية)، محمد عواد (إيقاف بقرار تربوى)، سيف الجزيرى (إصابة في الخلفية)، محمود علاء (استبعاد فنى)، مهاب ياسر (إصابة في القدم)، سامسون أكينيولا (تأخر عودته للقاهرة)، وثلاثى الصليبى محمود الونش وأحمد حمدى ومحمد عبد الشافى ومصطفى الزناري (إصابة في الخلفية).

خسر الزمالك من المصري البورسعيدى بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل فاركو مع زد اف سي بهدفين لكل فريق بآخر ظهور في المسابقة.

يحتل الزمالك المركز الحادى عشر برصيد 31 نقطة بعدما لعب 19 مباراة حقق 9 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 6 هزائم وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعدما لعب 25 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 36 هدفا.

 

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