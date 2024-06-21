أوكرانيا تحقق فوزها الأول في بطولة أمم أوروبا 2024 بثنائية في مرمى سلوفاكيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن المنتخب الأوكراني من تحقيق الفوز، على حساب نظيره منتخب سلوفاكيا بنتيجة، هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية، بالمجموعة الخامسة ببطولة أمم أوروبا 2024.

وأحرز ثنائية المنتخب الأوكراني في اللقاء كلاً من ميكولا شابارينكو في الدقيقة 54 من عمر المباراة، قبل ان يضيف زميله رومان ياريمتشوك الهدف الثاني في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

وسجل هدف منتخب سلوفاكيا الوحيد في اللقاء اللاعب، إيفان سكرانز في الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول.

وبهذا الفوز تمكن المنتخب الأوكراني من حصد أول ثلاث نقاط له في البطولة ليحتل المركز الثالث، فيما توقف رصيد سلوفاكيا، عند النقطة الثالثة في المركز الثاني بالمجموعة الخامسة بالبطولة، في انتظار المباراة الأخرى بالمجموعة والتي ستجمع بين بلجيكا ورومانيا.