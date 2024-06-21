"لازم يتحط حدود".. رسالة من جماهير الزمالك إلى مجلس الإدارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

وجهت جماهير الزمالك رسالة إلى مجلس إدارة النادي، خلال مباراة الفريق ضد فاركو، المقامة حاليا على ستاد المقاولون العرب، بشأن عدم استكمال الدوري إلا بعد خوض كل الفريق مباريات الدور الأول.

وهتفت جماهير الزمالك خلال المباراة: "كملوا المشوار، طالما خدتوا القرار، هنقولها بأعلى صوت لازم يتحط حدود، وراكم للنهاية، اللي بيحصل كفاية".

وأعلن مجلس إدارة الزمالك، في بيان رسمي، 4 قرارات رسمية، عقب مباراة المصري البورسعيدي، بينهم عدم خوض أي لقاء بعد مباراة اليوم، ويمكن الإطلاع على كافة التفاصيل اضغط هنا.

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