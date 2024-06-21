لفتة رائعة من ياسر حمد لم تنقلها كاميرات مباراة الزمالك وفاركو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ظهر المحترف الفلسطيني بصفوف الزمالك ياسر حمد في لفتة رائعة خلال مباراة فريقه أمام نظيره فاركو التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ولكن لم تنقلها كاميرا المباراة.

وتعرض أحد جماهير الزمالك للإغماء بالمدرجات خلال اللقاء ليسرع اللاعب عند معرفته بالأمر لطبيب الفريق محمد أسامة ليُسعفه.

وتواجد اللاعب الفلسطيني على مقاعد بدلاء الزمالك خلال مباراة فاركو التي انتهت بفوز فريقه بثنائية نظيفة في مؤجلة من الجولة 12 من الدوري.

ونقلت سيارة الإسعاف بعد ذلك المشجع إلى أحد المستشفيات المحيطة للخضوع للفحوصات الطبية اللازمة.

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