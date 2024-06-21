كولر: مباراة الزمالك لا تُخصني بل مسؤولية اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

رفض المدير الفني السويسري لفريق الأهلي، مارسيل كولر، التعليق على رفض إدارة الزمالك خوض مباراتهم المقبلة في الدوري.

وكان من المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره الزمالك عند السابعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الدوري.

وقال كولر، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب مباراة الداخلية مساء اليوم الجمعة:"مباراة القمة لا تُخصني سواء لعب الزمالك أم لا؛ فأنا لست مسؤولاً للإجابة ولكن هذه مسؤولية اتحاد الكرة".

يذكر أن أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم الزمالك قد قال في وقت سابق إن "الفريق الأول لن يلعب أي من مباريات الدور الثاني إلا بعد انتهاء جميع الفرق من أداء مباريات الدور الأول وفقا لترتيب القرعة الأصلية".

وهو أمر يأتي احتجاجًا من قبل إدارة نادي الزمالك بداعِ تعرضهم لظلم تحكيمي خلال مباراتهم الماضية في الدوري أمام المصري البورسعيدي والتي انتهت بخسارة فريقهم.

اقرأ أيضًا:

لفتة رائعة من ياسر حمد لم تنقلها كاميرات مباراة الزمالك وفاركو

"تفوق للديوك ومبابي في المقدمة".. تاريخ مواجهات هولندا وفرنسا قبل مباراتهما اليوم بأمم أوروبا