شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: عدم لعب الزمالك للقمة لا يعنينى.. وهذا سبب استبعاد الشناوى والان مع تفاصيل الخبر

عبر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، عن سعادته بفوز فريقه على الداخلية بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ12 المؤجلة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

قال خلال تصريحاته للمؤتمر الصحفي: "المباراة كانت صعبة، كما أن اللاعبين صعبوا اللقاء على أنفسهم، منذ يومين أتحدث مع اللاعبين على فكرة التعالي وأن الخصم على الرغم من أنه متذيل الترتيب لكنه يقدم كرة جيدة، ولكن اللاعبين لم يستوعبوا ذلك، وكان هناك كمية تعالي كبيرة في الشوط الأول".

تابع: "أضعنا العديد من الفرص في الشوط الأول وبين الشوطين تحدثت مع اللاعبين وعنفتهم وأعتقد أننا في الشوط الثاني كنا أفضل

وعن عدم لعب الزمالك مباراة القمة، رد كولر: "هذا شيء لا يخصنا، وأنا مستعد للقاء، سواء حضر الزمالك إلى ملعب اللقاء أو لا، السؤال ليس لي ولا لمدرب الزمالك، السؤال لاتحاد الكرة فهو المنوط بتنظيم المسابقة".

وعن سبب عدم الاعتماد على الدبيس رغم إصابة علي معلول، أكد: "منحنا الفرصة لكريم فؤاد، وأدى بشكل جيد وهو يلعب بقدميه، وتبديله ليس بسبب عدم اقتناعي به، لكني فضلت الهجوم أكثر لذلك دفعت بكوكا".

شدد: "اللاعب لا يلوم إلا نفسه في عدم تقديم مستوى جيد داخل الملعب، لأنه من المفترض أنه يحصل على جرعات تدريبية قوية، وعليه أن يلوم نفسه حين يحصل على فرصة ولا يقدم أدائا جيدا".

وعن استبعاد محمد الشناوي من قائمة مباراة الداخلية، أوضح: "الشناوي مصاب لفترة طويلة وعاد وشارك في مباراتين ومع المنتخب أيضًا، وهناك اعتقاد أن الحارس لا يتعب، خاصة وأنه لا يجري كثيرًا، لكن الحارس يرهق بشكل ذهني كبير جدًا".

واختتم كولر: "تحدثت مع الشناوي وأنه يحتاج إلى الراحة مثلما حدث اليوم، خوفًا من تعرضه للإرهاق الذهني أوالإصابات، لذلك من حين لآخر سيتم إراحة الشناوي، وهو متفهم لأنه لديه عقلية جيدة، لكنه سيكون معنا المباراة المقبلة، أما بالنسبة لشوبير فهو قدم معنا مباريات قوية وهو حارس جيد".