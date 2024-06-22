سؤال الساعة.. هل يستحق رونالدو أن يكون أساسياً؟

الرياص - اسماء السيد - دورتموند (ألمانيا) : دافع المدرب الإسباني للمنتخب البرتغالي لكرة القدم روبرتو مارتينيس الجمعة عن النجم كريستيانو رونالدو مصراً على انه يستحق ارتداء قميص بلاده في نهائيات كأس أوروبا في ألمانيا حيث يستعد "أيقونة" الكرة المستديرة لمواجهة تركيا في مباراة يحتمل أن تكون حاسمة للتأهل ضمن منافسات المجموعة السادسة.

السؤال يتردد بالنظر إلى أن رونالدو يقترب من الـ40، ولازال موجوداً في مستويات كروية تتطلب أعلى درجات اللياقة، فالبطولة هي أمم أوروبا، والعناصر التي تمثل المنتخبات هم أفضل نجوم القارة، فهل يستحق رونالدو أن يكون أساسياً في منتخب البرتغال الذي يعج بأفضل النجوم؟

يخوض رونالدو الهداف التاريخي برصيد 130 هدفاً في 208 مباريات دولية قياسية، في سن الـ39 عاماً نهائيات المسابقة القارية للمرة السادسة في مسيرته.

وكان "سي آر 7" انتقل إلى النصر في المملكة العربية السعودية العام الماضي، لكنه لا يزال لاعبا أساسيا وقائدا لمنتخب بلاده على الرغم من أنه لم يعد المهاجم الذي كان عليه، في حين أكد مارتينيس انه سيلعب أمام تركيا في دورتموند السبت.

هو الخبرة والمعرفة

قال المدرب الإسباني البالغ 50 عاماً أمام الصحافيين "أعتقد أن المهم هو فهم ما يجلبه اللاعب. بالنسبة لنا، كريستيانو يجلب الخبرة والمعرفة، ويجلب فرص تسجيل الأهداف، والتحرك داخل منطقة الجزاء وخلق المساحات".

وشارك رونالدو في المباراة الافتتاحية التي انتهت بفوز البرتغال على تشيكيا 2 1 في لايبزيغ، لكنه فشل في زيارة الشباك في حين سجل البديل فرانسيسكو كونسيساو الهدف الحاسم المتأخر.

44 هدفاً في 45 مباراة

وأضاف مارتينيس "إذا كنت تريد تحليل الإحصائيات بشأن الجانب البدني، فعليك أن تنظر إلى ما فعله في الأشهر الـ12 الماضية"، حيث سجل رونالدو 44 هدفاً في 45 مباراة للنصر خلال الموسم المنصرم.

7 في 7 مع البرتغال

كما سجل سبعة أهداف في سبع مباريات مع البرتغال بين بداية الموسم وبداية كأس أوروبا، وأردف قائلا "كريستيانو موجود في منتخب البرتغال لأنه يستحق ذلك، وجميع الإحصائيات البدنية تشير إلى أنه يستطيع اللعب كل أربعة أيام".