شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تتأهل إلى نهائى بطولة العظماء الثمانية للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهلت البطلة المصرية نوران جوهر، إلى الدور النهائي ببطولة العظماء الثمانية، التي تستضيفها واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، والتى تعد آخر بطولة فى موسم الاسكواش الجاري، خلال الفترة بين 18 إلى 23 يونيو الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 200 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وكان 6 مصريين قد نجحوا في التأهل إلى الدور نصف النهائى بالبطولة، وهم، نور الشربينى وعلى فرج ونوران جوهر وطارق مؤمن وهانيا الحمامى ومصطفى عسل.

وفازت نوران جوهر في نصف النهائي على البلجيكية نيلي جليس بنتيجة 2-0، في مباراة استغرقت 36 دقيقة وجاءت نتيجة الشوطين: 11-9, 11-7.

وتحمل نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً لقب البطولة عن النسخة الماضية، بينما يحمل مصطفى عسل المصنف الثاني للرجال لقب البطولة عن الموسم الماضي.