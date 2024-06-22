شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تأهيل شيكابالا والجزيرى فى الزمالك للتعافى من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

يواصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمود حمدي "الونش" وسيف الجزيري ومهاب ياسر رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباتهم تأهيلية الخاصة بالتنسيق مع الجهاز الطبي للشفاء من الإصابات التي يعانوا منها.

ويعاني "شيكابالا" من إصابة في العضلة الأمامية، في حين يواصل "الونش" برنامجه التأهيلي بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي في وقت سابق، في حين يعاني سيف الجزيري من إصابة في العضلة الخلفية، بينما يعاني مهاب ياسر من إصابة بكدمة في الكاحل.

من ناحية أخرى ، يرى وليد صلاح عبد اللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، أن النادي الأهلي لم يخطف إمام عاشور من نادي الزمالك، ولكن اللاعب عاد من الخارج إلى القلعة الحمراء، مؤكداً أن ذلك أمر طبيعي في عصر الاحتراف.

وقال وليد عبد اللطيف في تصريحات لـ ”الخليج 365”: إمام عاشور لم ينتقل من الزمالك مباشرة إلى الأهلي، ولكنه عاد من الاحتراف إلى الأهلي، ولذلك الأهلي لم يأخذه من الزمالك، ولو كان هناك ضوابط على عقد احترافه بعد العودة إلى مصر كان من الممكن أن يعود إلى الزمالك، وكذلك ناصر ماهر لم ينتقل من الأهلي للزمالك، البعض كبر الأمور وأرى أن ذلك احتراف وهذه هي كرة القدم في كل العالم واحنا اللي بنكبر المواضيع.

أضاف متحدثاً عن موجة الهجوم التي تعرض لها محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد فريق الزمالك خلال الفترة الماضية: الهجوم على شيكابالا كلام فاضي، شيكابالا قائد الفريق وله الحق أن يفعل أي شئ، بعض الناس تقلل من إنجازاته.

واختتم: لماذا لم يتحدث أحد عن رفع الشناوي لكأس دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي، ولم يقل له أحد أنه أخذ اللقطة رغم أنه لم يشارك في المباراة النهائية، لكن شيكابالا أسطورة نادي الزمالك ومش هنقول مصر عشان الناس بتزعل، بسبب الغيرة والنفسنة