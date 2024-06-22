شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إنبي يستدرج الجونة فى مواجهة قوية بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

يستدرج إنبي نظره الجونة في مباراة لن تكون سهلة على الفريق البترولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي الفريقين في السابعة من مساء اليوم ،السبت، بإستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ27 من المسابقة المحلية.

يرغب انبي في مواصلة عروضه الطيبة هذا الموسم، والعودة لسكة الانتصارات بعدما وقع في فخ التعادل بالمواجهة الأخيرة له أمام الإسماعيلي، واستغلال إقامة المباراة على أرضه في تحقيق الفوز والخروج بالثلاث نقاط من لقاء اليوم.

في المقابل، يبحث فريق الجونة عن تحقيق نتيجة إيجابية بعدما غاب عن تحقيق الفوز في آخر 6 مباريات كان آخرها الخسارة من مودرن فيوتشر ثم التعادل مع البنك الأهلي في المواجهة الأخيرة، ويرغب في استعادة توازنه بحثا عن تحسين مركزه في جدول الدوري.

ويحتل فريق إنبي المركز السابع برصيد 37 نقطة بينما يتواجد فريق الجونة في المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة.

وتنقل قناة اون سبورت مباريات الدوري مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.