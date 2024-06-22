الزمالك: لن نخض مباراة الأهلي .. عمرو أديب يفتح النار على القلعة البيضاء : منتهى العبث

الشارقة - اميمة ياسر - قال أحمد سالم المتحدث الرسمي بنادي الزمالك، إنهم لن يخوضوا مباراة الأهلي المقبلة في الدوري.

وأضاف سالم، عبر قناة أم بي سي2، مساء الجمعة:"لن نخوض مباراة القمة مهما كانت الخسائر من أجل كرامة نادي الزمالك".

وأردف سالم:"ليس لدينا مشكلة في خوض المباريات المؤجلة كلها، لماذا لم نواجه بلدية المحلة حتى الآن ولماذا لم يلتقِ الأهلي بيراميدز ولم أنهِ مباريات الدور الأول وواجهت المصري بالدور الأول والثاني".

واستنكر المتحدث باسم نادي الزمالك حديث ثروت سويلم عضو مجلس إدارة الرابطة بكون الزمالك خارج المنافسة بقوله:"كنت أتمنى أن يكتفي سويلم بإبداء أسباب منطقية للتأجيلا لكنه انحرف بشكل غير حيادي وكأنه مشجع يتحدث.. كيف حدد أن الزمالك خارج المنافسة؟".

وأتم:"ما هي علاقة أننا خارج المنافسة بعدم الاستجابة لمطالبنا، هل الأندية البعيدة عن المنافسة ليس لها حق أن تطلب أي شيء؟، التصريحات غير مقبولة بالنسبة لنادي الزمالك".

وكان من المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره الزمالك عند السابعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الدوري.

وهو أمر يأتي احتجاجًا من قبل إدارة نادي الزمالك بداعِ تعرضهم لظلم تحكيمي خلال مباراتهم الماضية في الدوري أمام المصري البورسعيدي والتي انتهت بخسارة فريقهم.

منتهى العبث

علق الإعلامي عمرو أديب على الأزمة التي أثارها نادي الزمالك بقرار مجلس الإدارة بعدم خوض مباراة النادي الأهلي يوم الثلاثاء المقبل في الدوري المصري إلا بعد انتهاء مباريات الدور الأول.

وقال "أديب" في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "X"،: هو فيه فرقة في الدنيا تتوقع منها خير وهي مش عارفه حتلعب يوم التلات ولا لا".

وأضاف: "ومش أي ماتش ده لقاء القمة لا اللاعب مهيآ نفسيًا ولا المدرب جاهز فنيًا ولا الجمهور حتى عارف يحجز التذاكر ولا أية منتهى العبث".