شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤكد جاهزية وسام أبو علي لمباراة القمة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أكد الجهاز الطبي للأهلي جاهزية وسام أبو علي مهاجم الفريق للمشاركة أمام الزمالك خلال المباراة المرتقبة المقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة فى الدوري الممتاز.

وغاب وسام أبو علي عن مباريات الأهلي الأخيرة بسبب إصابته بالتواء في الكاحل مع منتخب فلسطين في مباراة لبنان يوم 6 يونيو الجاري بتصفيات بطولة كأس آسيا 2027، والمرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2027.

وخاض وسام أبو علي برنامجا تأهيليا خلال الفترة الماضية، قبل أن يتعافى من الإصابة ويؤكد جاهزيته للمشاركة فى مباراة القمة المرتقبة.

ويشارك وسام أبو علي في مران الأهلي الجماعي اليوم، السبت، ليواصل استعداداته لمباراة القمة، ويبدأ الأهلي مساء اليوم الاستعداد لمباراة الزمالك بعد الفوز على الداخلية أمس بهدفين مقابل هدف فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ12 للدوري.

وحقق الأهلي فوزا مهما على حساب الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما الجمعة على استاد السلام في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني عشر من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذا الفوز ارتقى الأهلي للمركز الثاني برصيد 42 نقطة بفارق الأهداف عن المصري صاحب المركز الثالث، بينما توقف رصيد الداخلية عند 15 نقطة في المركز الأخير بجدول المسابقة.

كما حقق فريق الزمالك الفوز على فاركو بنتيجة 2 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء، الجمعة، على استاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 34 نقطة، فى المركز التاسع، بعدما لعب 20 مباراة حقق 10 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 6 هزائم وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.