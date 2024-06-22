شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل سيدات اليد 2004 إلى الدور الرئيسى ببطولة العالم وصيفاً للمجموعة والان مع تفاصيل الخبر

استطاع منتخب سيدات اليد مواليد 2004 التأهل للدور الرئيسى ببطولة العالم المقامة فى مقدونيا كوصيف المجموعة الثانية بالفوز فى مواجهتين وتلقى الخسارة منذ قليل أمام سويسرا بنتيجة 31 - 22 .

ونجح منتخب سيدات اليد فى تحقيق الفوز بأولى مواجهاته أمام تشيلى بنتيجة 26 - 16، قبل أن يهزم تونس بنتيجة 25-24 ، ليتأهل إلى الدور الرئيسى، لمواجهة هولندا و رومانيا.

وتضم قائمة أسماء لاعبات منتخبنا الوطنى المصرى كلا من: مريم عمر - نادين طارق - ندى تامر - تقى كامل - نوال احمد - جهاد وائل - لوجين اسامة - سارة علوى - سارة اشرف - جنى صلاح - منى سنبل - كنزى حاتم - شروق محمود - نهى ايهاب فاطمة محمود - اوكا احمد.

وتضم قائمة الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطني كلا من: كابتن عبده عبد الوهاب المشرف العام على منتخبات السيدات رئيسا للبعثة وكابتن رامى عبد اللطيف المدير الفنى و كابتن محمد عبد السلام ريشة مدرب عام و كابتن محمد عباس مدرب حراس مرمى و كابتن حازم حامد محلل الاداء و الكابتن منة كرم ادارية الفريق الوطنى و الدكتورة ماهيتاب محمد اخصائية علاج طبيعى.

يلعب منتخبنا الوطنى المصري للشابات مواليد 2004 ببطولة العالم للشابات فى نسختها الـ24، والتى تستضيفها مقدونيا ضمن منتخبات المجموعة الثانية والتى تضم منتخب سويسرا ومنتخب مصر ومنتخب تونس ومنتخب تشيلى.