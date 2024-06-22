شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحقق 3 مكاسب بعد الفوز على الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الأهلي 3 مكاسب من الفوز على الداخلية بثنائية مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين أمس، الجمعة، باستاد السلام، والمؤجلة من الأسبوع الثاني عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وضم تشكل الأهلي في حراسة المرمى: مصطفى شوبير، والدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، كريم فؤاد، وفي الوسط: أكرم توفيق، أفشة، إمام عاشور، ويقود الهجوم: حسين الشحات، رضا سليم ، محمود كهربا".

وتواجد على دكة البدلاء: محمود الزنفلي وخالد عبد الفتاح ومحمود متولي وأحمد عبد القادر ‏وأليو ديانج وعمرو السولية وأنتوني موديست وطاهر محمد وأحمد نبيل كوكا.‏

وجاء تشكيل الداخلية كالتالي: "حراسة المرمى: محمد مجدي، والدفاع: كريم يحيى – محمود صابر – معاذ الحناوي - إيهاب سمير، والوسط: محمود حسونة – شريف دابو – محمود منصور – كليتشي شيميزن- إسلام عبد النعيم، والهجوم: محمد علاء ظريف".

ولعب الفريقان 16 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري الممتاز، منذ صعود الداخلية للدوري العام موسم 2011-2012، كانت المباراة الأولى يوم 2 نوفمبر 2011، وانتهت بفوز الأهلي 3-1، أحرز أهداف الأهلي وائل جمعة وعماد متعب وحسام غالي، وآخر مباراة في 28 فبراير 2023 وانتهت بالتعادل 1-1 أحرز للأهلي محمود كهربا.

تصدر فريق الأهلي قائمة الأقوى هجوميا فى بطولة الدوري بعدما فاز على الداخلية، بثنائية مقابل هدف، ويمتلك الأهلي أقوى خط هجوم برصيد 40 هدفا، بينما يحل بيراميدز في المركز الثاني برصيد 39 هدفا، بينما يحل سيراميكا ثالثا برصيد 38 هدفا.

كما ارتقى الأهلي للمركز الثاني برصيد 42 نقطة بفارق الأهداف عن المصري صاحب المركز الثالث، بينما توقف رصيد الداخلية عند 15 نقطة في المركز الأخير بجدول المسابقة.

واستعاد ثنائي الأهلي أفشة والسولية بريقهما، حيث أحرز أفشة هدف التقدم للأهلي فى الدقيقة 19 من تصويبة بيسراه من داخل منطقة الجزاء على يسار حارس الداخلية، وأحرز عمرو السولية هدف الأهلي الثاني فى الدقيقة 84 بعدماء سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء وارتطمت بقدم مدافع الداخلية في طريقها إلى الشباك ، واستمرت النتيجة حتى فوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.