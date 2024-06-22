الامارات | نادي الشارقة يستغني عن خدمات نجم برشلونة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة الرياضي على صفحته الرسمية عبر: منصة" إكس" الاستغناء عن خدمات الثلاثي سيبستسان تيغالي والبوسني ميراليم بيانتش والمهاجم المالي موسى ماريغا.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي في موقع "أكس": " ميراليم بيانيتش، موسى ماريغا، سيبستيان تيغالي، شكرا على كل ماقدمتوه للملك".

يذكر أن بيانيتش كان قد أنضم للشارقة في سبتمبر 2022 في صفقة انتقال حر لموسمين قادما من نادي برشلونة وقد انتهى عقده مع النادي بانتهاء الموسم المنصرم، في حين انتقل تيغالي للشارقة في أغسطس الماضي، كما انضم اللاعب موسى ماريغا إلى الشارقة في سبتمبر الماضي.