يورو 2024.. البرتغال تتأهل إلى دور الـ 16 بعد الفوز على تركيا

تأهل منتخب البرتغال، إلى الدور الـ 16 من بطولة أمم أوروبا “يورو 2024” عقب تغلبه على نظيره تركيا، بثلاثة أهداف دون رد السبت في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة.

سجل برناردو سيلفا الهدف الأول للبرتغال في الدقيقة 21 قبل أن يضيف المدافع التركي صامت أكايدن بالخطأ الهدف الثاني في شباك بلاده في الدقيقة 28، وفي الدقيقة 56 أضاف برونو فيرنانديز الهدف الثالث. وبهذه النتيجة تصدرت البرتغال المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط.

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ويتواجد منتخبا البرتغال وتركيا في المجموعة السادسة في يورو 2024 برفقة منتخبات التشيك، وجورجيا.

وجاء تشكيل منتخب البرتغال على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت – روبن دياز – بيبي – نونو مينديز.

الوسط: جواو بالينيا – فيتينيا – برونو فيرنانديز.

الهجوم: رفائيل لياو – كريستيانو رونالدو – برناردو سيلفا.