أرقام قياسية بعد فوز البرتغال على تركيا في أمم أوروبا 2024

سجل برناردو سيلفا الهدف الأول للبرتغال في الدقيقة 21 قبل أن يضيف المدافع التركي صامت أكايدن بالخطأ الهدف الثاني في شباك بلاده في الدقيقة 28، وفي الدقيقة 56 أضاف برونو فيرنانديز الهدف الثالث.

وبهذه النتيجة تصدرت البرتغال المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط. اقرأ أيضًا: يورو 2024.. البرتغال تسجل الهدف الثاني في تركيا بطريقة كوميدية (فيديو)

أرقام البرتغال القياسية بعد الفوز على تركيا:

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برونو فرنانديز شارك بشكل مباشر في 28 هدفًا في آخر 23 مباراة له مع البرتغال.

وكان منتخب البرتغال قد حقق الفوز في الجولة الأولى بهدفين لهدف على حساب منتخب التشيك، فيما حققت تركيا الفوز في الجولة الأولى على حساب منتخب جورجيا بثلاثية مقابل هدف.