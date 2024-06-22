مدرب ميلان يقترب من قيادة النمور

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ويبحث الاتحاد عن مدرب جديد لخلافة الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، الذي بات على أعتاب مغادرة قلعة العميد بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث يتبقى تسوية مستحقاته المالية.
وقالت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، «إن نادي الاتحاد السعودي يكثف من مفاوضاته حاليا مع المخضرم ستيفانو بيولي، مدرب ميلان الأسبق، من أجل تولي القيادة الفنية للعميد في الموسم المقبل.
وكان الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا، قد أعلن في وقت سابق أن الاتحاد عرض على ستيفانو بيولي، عقدا براتب ضخم حتى عام 2026، مع خيار التجديد لموسم واحد.
وأشارت الصحيفة الإيطالية، إلى أن وكلاء بيولي يفتحون الباب أمام كل الاحتمالات ويتواصلون مع النادي السعودي من أجل التفاوض على البنود الخاصة بالعقد، رغم وجود رغبة واضحة لدى المدرب الإيطالي بشأن التدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن العرض المالي للاتحاد قد يغير رأيه.
ويعد بيولي واحدا من أبرز الأسماء المرشحة لتدريب الاتحاد في الموسم المقبل، خلفا للمدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، الذي قاد الفريق في الموسم الماضي لكنه فشل في تحقيق أي نتائج إيجابية محليا وقاريا.
المدرب ستيفانو بيولي:
- اعتزل كرة القدم في عام 1999.
- عمل كمدرب بفريق الشباب بنادي بولونيا بالموسم التالي لاعتزاله.
- درب ساليرنيتانا، ثم مودينا، بارما، غروسيتو، باليرمو، بولونيا، لاتسيو.
- تولى تدريب إنتر بعدها ثم فيورنتينا.
- قبل أن يستقر في ميلان موسم 2019/2020 حتى رحيله بنهاية الموسم الماضي.
- حصد بطولته الوحيدة بمسيرته مع ميلان بالفوز بالدوري في موسم 2021/2022.
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