شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة السعودى يفاوض محمد عبد المنعم لخلافة أحمد حجازى والان مع تفاصيل الخبر

دخل نادى اتحاد جدة السعودى فى مفاوضات جادة للتعاقد مع محمد عبد المنعم مدافع الأهلى ومنتخب مصر بنهاية الموسم الجاري، وذلك حتى يكون اللاعب بديلا لزميله أحمد حجازى مدافع الفريق الذى سيرحل بنهاية هذا الموسم.

ويرغب مسئولو اتحاد جدة فى حسم صفقة محمد عبد المنعم، حيث تم رصد مبلغ مغرٍ لإتمام التعاقد مع اللاعب الذى يمتلك عروضاً قوية للرحيل عن الأهلى.

ولم تتلق إدارة الأهلي أية عروض خارجية بشكل رسمي للحصول على خدمات محمد عبد المنعم، ولكنها أبدت مرونة في الموافقة على تحقيق حلم اللاعب فى خوض تجربة الاحتراف الخارجي، لاسيما أن اللاعب يضغط بشدة لإقناع ناديه بخوص تجربة الاحتراف فى سن مبكر، فى ظل اهتمام أكثر من نادٍ خارجي بالتعاقد معه.

جاء تغيير موقف إدارة الأهلي بشأن الترحيب بـ رحيل محمد عبد المنعم، رغم أنه المدافع رقم 1 في خط دفاع الأهلي، ومن أهم الركائز الأساسية فى صفوف النسور الحمر مع اقتراب النادي من إبرام صفقات قوية لتدعيم دفاع المارد الأحمر فى الموسم الجديد.

وكان حجازى قد انضم إلى اتحاد جدة قادماً من وست بروميتش فى صيف 2020 لمدة موسم على سبيل الإعارة ثم انتقل إلى الفريق السعودى بعقد دائم.

وكان نادى اتحاد جدة السعودى قد استقر على رحيل النجم المصرى أحمد حجازى قائد الفريق بنهاية الموسم الجارى حيث يرتبط بتعاقد مع النادى السعودى حتى صيف 2026.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وتعد مباراة الاهلى والزمالك مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الداخلية لضمان تحقيق انتصار جديد على الداخلية ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.