يورو 2024.. إصابة جديدة تضرب منتخب فرنسا قبل موقعة بولندا

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى الجهاز الفني لمنتخب فرنسا بقيادة ديديه ديشامب صدمة جديدة قبل ساعات من المواجهة المرتقبة للديوك الفرنسية امام بولندا ضمن منافست الجولة الأخيرة لدور المجموعات ببطولة كأس الامم الأوروبية 2024.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن كينجسلي كومان نجم الفريق ولاعب بايرن ميونخ الألماني غاب عن التدريبات الجماعية للمنتخب الفرنسي أمس السبت.

ويعاني كومان من إصابة في عضلة “السمانة” بعد مشاركته كبديل في المباراة الماضية أمام هولندا.

ويعاني منتخب فرنسا هجومياً في البطولة حتى الآن خاصة مع غياب كيليان مبابي عن المشاركة بعد اصابته بكسر في الأنف في مباراة النمسا.

ولم ينجح مهاجمو منتخب فرنسا حتى الآن في تسجيل أي هدف، حيث حقق الديوك انتصارهم الوحيد على حساب النمسا بفضل هدفي ذاتي قبل أن يتعادل سلبياً امام هولندا.

حصاد الجولة الثانية من يورو 2024

أسدل الستار على الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، التي انتهت مساء أمس السبت.

وشهدت الجولة الثانية مجموعة من الأرقام والإحصائيات المميزة في البطولة من أهمها:

حيث تعد يورو 2024 هي البطولة الأوروبية الخامسة التي تفوز فيها ألمانيا بأول مباراتين، بعد أن فعلت ذلك في أعوام 1972، 1980، 1996 و2012.

كما أصبح كاستيلس حارس مرمى منتخب بلجيكا، هو أول حارس مرمى يصنع هدفًا في بطولة اليورو منذ عام 2000، والثالث في تاريخ البطولة.

فيما سار جمال موسيالا أول لاعب يسجل هدفين في بطولة أمم أوروبا 2024 بعمر 21 عامًا و114 يومًا.

وفي نفس الجولة، أصبحت البرتغال أول دولة في التاريخ تستفيد من هدف عكسي في أول مباراتين لها في بطولة كأس الأمم الأوروبية.

كما بات كالافيوري أول لاعب إيطالي يسجل هدفًا في مرماه في تاريخ بطولة اليورو.

كما فشل المنتخب الهولندي في التسجيل خلال آخر 19 مباراة له في دور المجموعات بأمم أوروبا.

وأخيرا أصبح كريستيانو رونالدو أصبح أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ اليورو بـ 8 أهداف متساويًا مع التشيكي كاريل بوبورسكي.



رونالدو يبهر الجميع بتمريرة تاريخية

سلطت وسائل الإعلام الضوء على رقم رونالدو الجديد كأكثر اللاعبين صناعة للأهداف، مع الإشارة لتفوق البرتغال فنيًا وتكتيكيًا أمام تركيا.

وجاء ذلك بعدما حقق المنتخب البرتغالي فوزا مستحقا على تركيا، بثلاثية نظيفة، في إطار مباريات الجولة الثانية لحساب المجموعة السادسة.

وسجل الأهداف برناردو سيلفا ثم هدف عكسي وثالث بتوقيع برونو فيرنانديز من صناعة كريستيانو رونالدو.

حيث رفع رونالدو رصيده إلى 8 تمريرات حاسمة، ليصبح الأكثر صناعة للأهداف في تاريخ بطولة اليورو متساويًا مع التشيكي كاريل بوبورسكي.

كما أصبح الاستثنائي رونالدو لديه الآن 47 تمريرة حاسمة بالإضافة إلى 130 هدف، لتبلغ إجمالي مساهماته التهديفية 177.



لوكاكو سيئ الحظ في يورو 2024

يعاني الدولي البلجيكي روميلو لوكاو من سوء حظ رهيب في بطولة كأس أمم أوروبا المقامة حاليا في ألمانيا.

حيث خاض لوكاكو مباراتين مع منتخب بلاده في اليورو 2024 أمام كل من سلوفاكيا وانتهت بالهزيمة بهدف والثانية أمام رومانيا وفاز المنتخب البجيكي بهدفين دون رد.

وفعل روميلو كل شيء، حتى تسجيل الأهداف، ما لم يكن كافيًا، لأن تقنية الفيديو تدخلت لمنعه مرتين، في الأولى بسبب لمسة يد، والأخيرة بحجة التسلل.

في المباراة الثانية أمام الرومان، أحرز لوكاكو هدفًا ألغي كذلك بداعي التسلل بعد عودة الحكم إلى تقنية الفيديو.

وكاكو كان بإمكانه "حال احتساب الأهداف الثلاثة" أن يصبح ثاني أكثر من سجل في تاريخ أمم أوروبا برصيد 9 أهداف، متساويًا مع الفرنسي ميشيل بلاتيني، ومتخلفًا عن البرتغالي كريستيانو رونالدو بفارق 5 أهداف.

كما كان واحدًا من الأهداف الثلاثة كافيًا بالنسبة إلى لوكاكو لينفرد بالمركز السادس في قائمة الهدافين الدوليين في تاريخ كرة القدم، متخطيًا مبخوت.