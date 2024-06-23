رغم إصابته بالصليبي.. نيمار يظهر في معسكر البرازيل ويؤدي التدريبات (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ نهى خورشيد:

حرص النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي على زيارة معسكر منتخب بلاده بمدينة لوس أنجلوس وتقديم الدعم لزملائه قبل مواجهة كوستاريكا ببطولة كوبا أمريكا والتي تستضيفها الولايات المتحدة.

والتقط نيمار صوراً مع زملائه بمعسكر السامبا، كما أستغل نيمار تواجده في المران الجماعي لمنتخب البرازيل ليؤدي مجموعة من التدريبات اللياقية منفرداً.

ويفتتح منتخب البرازيل مشواره في بطولة كوبا أمريكا بمواجهة كوستاريكا فجر الثلاثاء المقبل وذلك ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكوبا.

ويتواجد منتخب البرازيل في المجموعة الرابعة ببطولة كوبا أمريكا والتي تضم كلا من منتخبات كوستاريكا، كولومبيا والإكوادور.

والجدير بالذكر أن نيمار يغيب عن قائمة البرازيل في بطولة كوبا أمريكا بسبب تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال بداية مشواره مع الهلال السعودي.



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