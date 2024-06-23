موعد انضمام نجم ريال مدريد إلى الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، موعد انضمام النجم الإسباني ناتشو فيرنانديز لاعب فريق ريال مدريد السابق إلى نادي القادسية السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لـ صحيفة «آس» الإسبانية، أن نادي القادسية السعودي سيعلن غدًا الإثنين بشكل رسمي انتقال المدافع الإسباني ناتشو إلى الدوري السعودي قادمًا من ريال مدريد الإسباني.

وتابعت الصحيفة أن ناتشو سيتحصل على مبلغ يصل قدره إلى 10 مليون يورو خلال الموسم الواحد.

أقرأ أيضًا.. كوبا أمريكا 2024.. موعد مباراة البرازيل ضد كوستاريكا والقنوات الناقلة

وأشار الصحفي الشهير فابريزيو رومانو أن ناتشو فيرنانديز لاعب ريال مدريد قد انهى الفحوصات الطبية مع فريق القادسية السعودي هذا الأسبوع.

وتابع أن ناتشو وقع على عقدًا لمدة عامين مع نادي القادسية السعودي.

يذكر أن بنهاية الموسم المنصرم قد أعلن ناتشو رحيله عن فريق ريال مدريد الإسباني لكنه لم يكشف عن وجهته حينها.