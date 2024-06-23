مصدر يوضح لمصراوي سبب اختيار محمد الحنفي حكماً لمباراة بيراميدز والمقاولون بعد أزمته

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

كشف مصدر عن سبب اختيار محمد الحنفي حكماً لمباراة بيراميدز والمقاولون العرب التي ستجمعهما عند السابعة من مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري.

الحنفي عاد مرة أخرى لإدارة المباريات بعد فترة طويلة؛ حيث علل رئيس لجنة الحكام بيريرا الغياب برسوبه في اختبار اللياقة.

وقال المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي:"تم عمل اختبار لياقة لمحمد الحنفي بعد تدخل مجلس إدارة الاتحاد، وتم إعادة الاختبار الثاني لأنه وقتها لم يكتمل، وبالتالي لم يحسب للحنفي ونجح في الإعادة منذ أيام قليلة".

يذكر أن آخر مباراة قادها الحنفي كانت بين الأهلي وحرس الحدود في يوليو 2023 ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري حينها.

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