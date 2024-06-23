شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين بن يوسف يقود هجوم المصري أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، تشكيل الفريق لخوض مباراة الفريق بالجولة السابعة والعشرين من الدوري، والتي تجمعه بنظيره سيراميكا والمقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم الأحد باستاد برج العرب.

وضم التشكيل الأساسى كلا من محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد دبش، عمرو سعداوي لخط الظهر، محمود حمادة، معتز زدام كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر، عبد الرحيم دغموم، محمد الشامي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فخر الدين بن يوسف.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمد شحاته، أحمد عيد، محمد طارق، عمرو موسى، حسين فيصل ، يوسف الجوهري، ايزي ايميكا، غيلاس جناوي، الناشئ أحمد شرف.