شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة منتخب سيدات اليد 2004 أمام هولندا فى الدور الرئيسى ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 يونيو 2024 07:08 م

خسر المنتخب الوطنى لسيدات كرة اليد مواليد 2004، أمام نظيره الهولندى بنتيجة 20/17 فى أول مواجهاته الدور الرئيسى ببطولة العالم بمقدونيا فى النسخة رقم 24 للبطولة والتى تقام خلال الفترة من 19 إلى 30 يونيو الجارى.

ونجح منتخب سيدات اليد فى تحقيق الفوز بأولى مواجهاته أمام تشيلى بنتيجة 26 - 16، قبل أن يهزم تونس بنتيجة 25-24 ، ليتلقى الخسارة أمام سويسرا بنتيجة 31-22 فى ختام الدور الأول .

وتضم قائمة أسماء لاعبات منتخبنا الوطنى المصرى كلا من: مريم عمر - نادين طارق - ندى تامر - تقى كامل - نوال أحمد - جهاد وائل - لوجين أسامة - سارة علوى - سارة أشرف - جنى صلاح - منى سنبل - كنزى حاتم - شروق محمود - نهى ايهاب فاطمة محمود - اوكا أحمد.

وتضم قائمة الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطني كلا من:كابتن عبده عبد الوهاب المشرف العام على منتخبات السيدات رئيسا للبعثة وكابتن رامى عبد اللطيف المدير الفنى و كابتن محمد عبد السلام ريشة مدرب عام و كابتن محمد عباس مدرب حراس مرمى و كابتن حازم حامد محلل الاداء و الكابتن منة كرم ادارية الفريق الوطنى و الدكتورة ماهيتاب محمد اخصائية علاج طبيعى.