شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته وجوميز يركز على الجانب البدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم، الأحد، على ملعب النادي تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بعد حصول اللاعبين على راحة من التدريبات أمس السبت.

وشهد الجزء الأول من المران التركيز على الجانب البدني، وخاض اللاعبون تدريبات بدنية قوية تحت إشراف جواو ميجيل مدرب الأحمال.

وركز الجهاز الفني على الجانب البدني لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، بعد حصول الفريق على راحة لمدة 24 ساعة بعد الفوز على فاركو بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، والمؤجلة من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري.

ويجُهز البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني، اللاعبين تحسباً لخوض مباراة القمة أمام الأهلى المقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى.

وأكد مسئولو الزمالك أن الفريق لن يشارك في أي مباراة بالدور الثاني قبل أن تستكمل الفرق المتنافسة جميع مباريات الدور الأول، وفقاً للترتيب المنطقي بعيدا عن التدخلات الشخصية، مؤكدين أن مباراة فاركو الماضية كانت الأخيرة لفريق الزمالك قبل تسلم جدول كامل لجميع اللقاءات المتبقية حتي نهاية الدوري بشرط أن يتحقق فيه جميع مطالبهم السابقة.