شكرا لقرائتكم خبر عن مهاب ياسر ينتظم فى تدريبات الزمالك واستمرار تأهيل الجزيرى والونش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم مهاب ياسر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم، الأحد، على ملعب النادي، وشارك مهاب ياسر فى التدريبات الجماعية بعدما انتهى من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة التي كان يعاني منها في الكاحل.

وخاض التونسي سيف الدين الجزيري تدريبات تأهيلية خاصة، وأدى جزءا بدنيا خفيفا مع اللاعبين في بداية المران، قبل خوض تدريبات بالركض حول الملعب بجانب بعض التدريبات التأهيلية رفقة محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق.

ويعاني سيف الدين الجزيري من إصابة فى العضلة الخلفية والتي تعرض لها مع منتخب تونس الفترة الماضية.

واستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم بعد حصول الفريق على راحة لمدة 24 ساعة بعد الفوز على فاركو بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، والمؤجلة من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري.

ويجُهز البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني، اللاعبين تحسباً لخوض مباراة القمة أمام الأهلى المقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى.

وأكد مسئولو الزمالك أن الفريق لن يشارك في أي مباراة بالدور الثاني قبل أن تستكمل الفرق المتنافسة جميع مباريات الدور الأول، وفقاً للترتيب المنطقي بعيدا عن التدخلات الشخصية، مؤكدين أن مباراة فاركو الماضية كانت الأخيرة لفريق الزمالك قبل تسلم جدول كامل لجميع اللقاءات المتبقية حتي نهاية الدوري بشرط أن يتحقق فيه جميع مطالبهم السابقة.