مصدر يكشف ٱخر تطورات مفاوضات القادسية مع نجم ريال مدريد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

كشف مصدر سعودي حقيقة انتهاء نادي القادسية من صفقة ناتشو فيرنانديز مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني.

وقال المصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي":" لا تزال المفاوضات مستمرة من جانب اتحاد جدة والقادسية لضم مدافع الميرينجي".

وأضاف المصدر :" اللاعب قريب من الدوري السعودي، ولكن لم يحسم القادسية الصفقة حتي هذه اللحظة ".

وكانت صحيفة "آس" الإسبانية أكدت اليوم الأحد حسم نادي القادسية السعودي التعاقد مع ناتشو لمدة موسمين مقابل 20 مليون يورو، ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة غداً الإثنين.

والجدير بالذكر أن نادي القادسية حسم صعوده إلى منافسات دوري روشن السعودي، بعدما تصدر جدول ترتيب دوري يلو برصيد 73 نقطة.