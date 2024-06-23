اخبار الرياضه

مصدر يكشف ٱخر تطورات مفاوضات القادسية مع نجم ريال مدريد

0 نشر
0 تبليغ


محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

كشف مصدر سعودي حقيقة انتهاء نادي القادسية من صفقة ناتشو فيرنانديز مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسباني.

وقال المصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي":" لا تزال المفاوضات مستمرة من جانب اتحاد جدة والقادسية لضم مدافع الميرينجي".

وأضاف المصدر :" اللاعب قريب من الدوري السعودي، ولكن لم يحسم القادسية الصفقة حتي هذه اللحظة ".

وكانت صحيفة "آس" الإسبانية أكدت اليوم الأحد حسم نادي القادسية السعودي التعاقد مع ناتشو لمدة موسمين مقابل 20 مليون يورو، ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة غداً الإثنين.

والجدير بالذكر أن نادي القادسية حسم صعوده إلى منافسات دوري روشن السعودي، بعدما تصدر جدول ترتيب دوري يلو برصيد 73 نقطة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا