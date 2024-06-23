وكيله عرضه على أكثر من نادي سعودي.. مصدر يكشف تفاصيل العروض المقدمة لزيزو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

كشف مصدر حقيقة وجود عروض سعودية للتعاقد مع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي":" زيزو معروض على أكثر من نادي بدوري روشن وهناك مشكلة في استمراره بالدوري المصري".

وأضاف المصدر:" أن وكيل زيزو قام بعرضه على أكثر من نادي بالمملكة العربية السعودية ومن ضمنهم نادي الأخدود".

وخاض زيزو مع الزمالك خلال الموسم الحالي 28 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 11 هدفاً وصنع 7 آخرين، وتوج مع الفارس الأبيض بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويحتل الزمالك المركز العاشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة، جمعهم من خوض 20 مباراة حتي الآن.

والجدير بالذكر أن زيزو تلقي في وقت سابق عرضاً من نادي الشباب السعودي وذلك في المريكاتو الشتوي الماضي.