شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف: المنافسة على الدورى محصورة بين الأهلى وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

علق محمد شريف مهاجم منتخب مصر والخليج السعودي الحالى والأهلى السابق على تجربته مع ناديه الحالي، قائلا: "التجربة مهمة بالنسبة لي.. والدوري السعودي صعب جدا".

وأضاف شريف، في تصريحات لبرنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "معدل تهديفي مش حلو ومش وحش لكنه مقبول بالنسبة لي، وأحرزت أهدافا مهمة في الشباب والهلال والاتحاد والوحدة، وطموح الهلال سبب مهم في فوزه بالدوري".

وتابع: "أحمد حجازي وطارق حامد نجحا في الدوري السعودي، وأنا مرتبط بعقد مع الخليج للموسم المقبل".

واستطرد: "حسام حسن يتعامل مع المهاجمين بشكل خاص بعد كل تدريب، وحزنت لعدم المشاركة مع المنتخب أمام بوركينا وغينيا بيساو، وأتمنى تأهله مع المنتخب لكأس العالم".

وأردف: "لا أتابع الدوري المصري بشكل منتظم والمنافسة على لقب الدوري محصورة بين الأهلي وبيراميدز، ولسه بدري على حسم الدوري".

وقال محمد شريف: "كولر كان متمسكا باستمراري ولم يطلب رحيلي عن الأهلي".

وأضاف: "مش بتاعتي أن أقيم مستوى موديست، وأتواصل باستمرار مع ديانج والشحات وأفشة وياسر إبراهيم".

وتابع: "السوشيال ميديا أحيانا تُزيد من التعصب بين الجماهير، وتحفيل جماهير الأهلي والزمالك على بعض عند الخسارة مش حلو، وما كانش فيه مشكلة بيني وبين كيروش، وكنت بحب موسيماني جدا وما شفتش منه حاجة وحشة".

واختتم محمد شريف تصريحاته قائلا: "النجمة الأفريقية العاشرة كانت أهم بطولة في مشواري مع الأهلي، ووالدي توقع أن أُحرز هدفين في الزمالك في أول قمة لي مع الأهلي، وبحب كريستيانو رونالدو.. وأشكر أسرتي على الدعم المستمر".