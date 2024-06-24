شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي للطائرة يعلن رسمياً مشاركة منتخب الرجال فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الاتحاد الدولي للكرة الطائرة مشاركة المنتخب الوطني رجال فى أولمبياد باريس 2024 والمقرر إقامتها خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبلين.

وكشف الاتحاد الدولي، أن المنتخب الوطني حسم تأهله لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بعدما تصدر قائمة المنتخبات الأفريقية فى التصنيف العالمي للعبة.

وكان المنتخب الوطني قد نجح فى التتويج بلقب بطولة أفريقيا للكرة الطائرة والتي أقيمت في مصر شهر سبتمبر الماضي، ليعود الفراعنة لمنصات التتويج الإفريقية بعد غياب سنوات.

من جانبه أعرب المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن منتخب مصر قادر على تحقيق نتائج طيبة في باريس.

وأضاف قمر أن الاتحاد المصري فخور بهذا الإنجاز، خاصة أن تأكيد التأهل جاء بعد يوم واحد من تتويج منتخب سيدات الكرة الطائرة الشاطئية بلقب إفريقيا وحسم التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.