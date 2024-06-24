متحدث الزمالك: لن نخوض مباراة القمة غدًا أمام النادي الأهلي - (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ داليا الظنيني:

قال أحمد سالم المتحدث باسم نادي الزمالك، إنه سيتم صدور بيان من نادي الزمالك بعد دقائق قليلة، متابعا «نؤكد على مطالبنا من مباراة المصري والتي لم يتم تنفيذها حتى الآن، ومجلس الإدارة قرر عدم لعب مباراة القمة أمام الأهلي غدًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن جلسة اليوم مع وزير الشباب والرياضية بحضور رئيس رابطة الأندية؛ تعتبر الجلسة الثانية في طريق المفاوضات حول إمكانية اللعب أمام النادي الأهلي في مباراة القمة غدًا.

وتابع أحمد سالم: الزمالك لن يخوض مباراة القمة غدًا امام النادي الأهلي وهذا هو موقف مجلس الإدارة منذ أول يوم بالإجماع، ونعلن في اجتماع مجلس الإدارة المقبل؛ موقف الفريق الأول من خوض المباريات المتبقة الأخرى في مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الزمالك نظيره الأهلي مساء يوم غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري.

ويحتل فريق الزمالك قبل المباراة المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 34 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 42 نقطة.

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