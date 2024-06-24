شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو ناصر رجل مباراة فاركو والاتحاد السكندرى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

حصل عمرو ناصر لاعب فاركو، على جائزة رجل مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحقق فريق فاركو الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذا الفوز ارتفع رصيد فاركو إلى النقطة 25 في المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري، بينما توقف عند 36 نقطة في المركز التاسع.

وتقدم فاركو في الدقيقة 14 من هدف خرافي سجله عمرو ناصر الذي استغل تقدم المهدي سليمان وخطأ كريم الديب في تسديد كرة من منتصف الملعب لتسكن شباك الاتحاد السكندري.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري أمام فاركو على النحو التالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: الحبيب حسن، سيف تقا، إسلام أبو سليمة، كريم الديب

الوسط: خالد الغندور، مورو ساليفو

الهجوم: عمرو صالح، أحمد عيد، بنجامين بواتينج، مابولولو

بينما تواجد على دكة بدلاء الاتحاد السكندري أمام فاركو كل من: عمر صلاح، أحمد غنيم، ناصر ناصر، هشام صلاح، مازن أشرف، عموري، عمر الوحش، شريف رضا، عبد الغني محمد.

فيما جاء تشكيل فاركو على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

الدفاع: عمرو ناصر، ياسين السيد، محمد فخري، محمود عماد.

الوسط: جابر كامل، جيفرسون انكادا، أحمد عوض.

الهجوم: محمود جهاد، سيف تيري، شكري نجيب

وتواجد على دكة البدلاء: محمد نديم، رامي صبري، أحمد جمال، عمرو جمال، أحمد شريف، البحراوي، وليد علي، عزمي غوما، أحمد فؤاد.