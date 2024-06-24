شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى: لم يتم إبلاغنا بمصير مباراة القمة بعد انسحاب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر داخل النادي الأهلي موقف ناديه من خوض مباراة القمة، بعد قرار الزمالك بالانسحاب من خوض المباراة غدا في بيان رسمي.

وقال المصدر، إن رابطة الأندية لم تبلغ الأهلي بأي قرار يخص خوض مباراة القمة من عدمه، بعد بيان الزمالك بالانسحاب من خوض لقاء القمة، مؤكدا أن الفريق تدرب بشكل طبيعي ودخل في معسكر مغلق بأحد الفنادق استعدادا لخوض القمة غدا.

وشدد المصدر على أن الأهلي ينتظر إبلاغهم بشكل رسمي بعدم خوض القمة غدا قبل اتخاذ الموقف النهائي من لعب المباراة أو لا.

وأعلن نادى الزمالك، فى بيان رسمى، عدم خوض مباراة الأهلى المقرر لها فى السابعة مساء غد الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى، وجاء نص البيان كالتالى:

"تؤكد إدارة النادي أنها تعلم جيداً أن جماهير الزمالك العظيمة دوماً تعشق اللحظات التي يلعب فيها فريق كرة القدم، كما تعلم أن المنافسة الشريفة كانت باستمرار شعارها على مدى أكثر من قرن من الزمان، إلا أن ظروفاً قهرية تمنعها من فعل ذلك في مباراة الدوري، المقرر إقامتها غداً، نظراً لغياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ترسيه قواعد ومبادئ كرة القدم.

وتتعهد الإدارة بأن تعود في القريب العاجل للمنافسات الكروية الشريفة في دورينا، الذي نُجِلّه ونحترمه، ونثمّن مجهودات كافة الجهات التي تدعم صناعة كرة القدم في مصر، وفعلاً كنا نتمنى ألا نغيب عن الملاعب أبداً.

فعذراً لأننا لا نملك سوى هذا القرار، وشكراً لتفهّم الجماهير ودعمهم الذي لا يتوقف".