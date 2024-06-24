شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشرى مديرا فنيا لفريق بلدية المحلة خلفا لعبد الرؤوف والان مع تفاصيل الخبر

أعلن نادى بلدية المحلة تعيين أحمد كشرى مديراً فنياً للفريق خلفاً لأحمد عبد الرؤوف بعد تراجع نتائج الفريق فى بطولة الدورى المصري الممتاز، آخرها الهزيمة من البنك الأهلي بخماسية نظيفة.

وحقق فريق البنك الأهلي فوزا كبيرا على بلدية المحلة بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد السلام، فى الأسبوع السابع والعشرين لمسابقة دوري NILE.

سجل أهداف البنك الأهلى كل من: محمد هلال ومحمد بسيونى وأسامة فيصل وجريندو وأحمد العش "هدف عكسى" فى الدقائق 19 و53 و72 و86 و91 .

بهذه النتيجة رفع البنك الأهلى رصيده إلى 27 نقطة، بينما تجمد رصيد بلدية المحلة عند 22 نقطة.