شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يقدم واجب العزاء فى والد عمرو أدهم بمجلس المشير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، على تقديم واجب العزاء في وفاة والد عمرو أدهم عضو مجلس الإدارة، والذى وافته المنية يوم الثلاثاء الماضى.

وتواجد على رأس حضور العزاء فى مسجد المشير بالتجمع، حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة، كما حرص حسام المندوه أمين الصندوق على التواجد بجوار عمرو أدهم لاستقبال المعزين.

فى سياق آخر، أعلن نادى الزمالك فى بيان رسمى عدم خوض مباراة الأهلى المقرر لها فى السابعة مساء غد الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى، وجاء نص البيان كالتالى:

"تؤكد إدارة النادي أنها تعلم جيداً أن جماهير الزمالك العظيمة دوماً تعشق اللحظات التي يلعب فيها فريق كرة القدم، كما تعلم أن المنافسة الشريفة كانت باستمرار شعارها على مدى أكثر من قرن من الزمان، إلا أن ظروفاً قهرية تمنعها من فعل ذلك في مباراة الدوري، المقرر إقامتها غداً، نظراً لغياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ترسيه قواعد ومبادئ كرة القدم.

وتتعهد الإدارة بأن تعود في القريب العاجل للمنافسات الكروية الشريفة في دورينا، الذي نُجِلّه ونحترمه، ونثمّن مجهودات كافة الجهات التي تدعم صناعة كرة القدم في مصر، وفعلاً كنا نتمنى ألا نغيب عن الملاعب أبداً.

فعذراً لأننا لا نملك سوى هذا القرار، وشكراً لتفهّم الجماهير ودعمهم الذي لا يتوقف".