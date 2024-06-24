شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى لتوفير 14 ألف دولار لحل أزمة إيقاف القيد الجديدة بسبب مساعدى فيريرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، في الوقت الحالي، على توفير 14 ألف دولار، قيمة مستحقات مساعدى البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق الكروى الأول.

وتسلم الزمالك اليوم، خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يفيد إيقاف القيد للزمالك مجددًا لثلاث فترات بداية من الانتقالات الصيفية المقبلة؛ بسبب مستحقات مساعدى فيريرا وهم الثنائي أندريه أوليفيرا، مدرب أحمال، ودانيال جونزاليس، محلل أداء.

وكان الزمالك قد تم إيقاف قيده مرتين بسبب قضيتى المغربى خالد بوطيب، وروى أجواش مساعد فيريرا، ليصبح إيقاف القيد اليوم هو الثالث الموقع على الزمالك.

ومن المنتظر أن يحل مسئولو القلعة البيضاء الأزمة سريعًا، خاصة أن المبلغ المطلوب سداده 14 ألف دولار.