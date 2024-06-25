إيطاليا تخطف تعادلًا مثيرًا أمام كرواتيا وتتأهل إلى دور الـ16 من يورو 2024

خطف منتخب إيطاليا تعادلًا مثيرًا أمام كرواتيا، بهدف لكل منتخب، في الثواني الآخيرة مساء اليوم الإثنين، ضمن إطار منافسات بطولة أمم أوروبا يورو 2024.

واقيمت المباراة على ملعب ريد بول أرينا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية ببطولة يورو 2024.

أحرز قائد منتخب كرواتيا لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني هدف منتخب بلاده في الدقيقة الـ55.

بينما خطف البديل ماتيا زاكاني هدف التعادل القاتل لـ منتخب إيطاليا في الدقيقة الـ90+8.

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وبتلك النتيجة رفع منتخب إيطاليا رصيده إلى النقطة رقم 4 في وصافة المجموعة الثانية في يورو 2024 وضمن تأهله رسميًا إلى الدور ثمن النهائي (16).

بينما يأتي منتخب كرواتيا في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثانية في اليورو برصيد نقطتين.

تشكيل منتخب إيطاليا ضد كرواتيا

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: دي لورينزو- أليساندرو باستوني- كالافيوري- ماتيو دارميان.

وسط الميدان: نيكولو باريلا- جورجينهو- بيليجريني.

الهجوم: فيديريكو دي ماركو- راسبادوري- ريتيجوي.