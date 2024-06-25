شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى بلدية المحلة: ثقتى كبيرة فى كشرى واللاعبين للبقاء بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

أكد مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة، أن فريقه تلقى خسارة كبيرة أمام البنك الأهلي، خصوصًا أن النادي يخوض تجربة صعبة منذ بداية الموسم الجاري، موجهًا الشكر لأحمد عبد الرؤوف الذي قاد الفريق على مدار موسمين، بعدما نجح في الصعود بالبلدية.

وقال الشامي، خلال تصريحات تلفزيونية: "قمنا بإنهاء التعاقد بالتراضٍ مع عبدالرؤوف، وهو يمتلك امكانيات جيدة، ولكن هناك بعض الأمور لم تساعده للظهور بشكل أفضل مع البلدية، لدينا بعض الأخطاء".

وأضاف: "أحمد كشري سيتولي قيادة البلدية وسيتواجد في التدريبات اليوم بشكل طبيعي، والفريق أصبح في موقف صعب، ولدينا ثقة في الجهاز الفني واللاعبين، هناك 8 مباريات متبقية، وهدفنا البقاء في الدوري الممتاز".