شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتى تعلن التنسيق مع النادى الأهلى بشأن تذاكر مباراة القمة بعد إلغائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ووجه مسئولو النادي الأهلي لجنة المباريات للاجتماع والتواصل مع مسئولي شركة "تذكرتي" للاتفاق على كيفية تعويض الجماهير التي قامت بشراء تذاكر مباراة القمة التي لن تقام اليوم.

جاء ذلك بعدما تلقى النادي الأهلي خطابًا من رابطة الأندية المحترفة يفيد بعدم إقامة المباراة المشار إليها في موعدها، واعتبار الأهلي فائزًا باللقاء 2- صفر.

وطلب مسئولو النادي الأهلي من لجنة المباريات بحث الأمر بشكل عاجل للحفاظ على حقوق جماهير الأهلي التي تستحق التقدير، خاصة أنها تتحمل الكثير من المتاعب للتواجد في الملاعب المختلفة من أجل مساندة فريقها في كل زمان ومكان.

وتلقى النادي الأهلي خطابًا من رابطة الأندية المحترفة يفيد بعدم إقامة مباراة القمة التي كان محددًا لها غدًا الثلاثاء في السابعة مساء بملعب استاد القاهرة الدولي، واعتبار فريق الأهلي فائزًا بالمباراة 2- صفر.