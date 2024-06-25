شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن نتائج الأسبوع 27.. وتعتمد انسحاب الزمالك أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " نتائج مباريات الأسبوع الـ27 من عمر الدورى المصرى.

واعتمدت الرابطة فوز الأهلى على الزمالك بنتيجة 2 - 0 بعد انسحاب الفريق الأبيض من مباراة القمة التى كان مقررا لها فى السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة.



نتائج مباريات الأسبوع الـ27 بالدورى

وأخطرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، نادى الزمالك بعقوبة الانسحاب أمام الأهلى فى مباراة القمة التى تم إلغاؤها والتى كان مقررا اقامتها فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة.

وتضمنت العقوبة اعتبار الزمالك منسحبا أمام الأهلى، وبالتالى اعتباره مهزوما 2-0 لصالح الأهلى، مع خصم 3 نقاط جديدة من رصيده نهاية الموسم مع توقيع غرامة مالية يحددها مجلس ادارة الرابطة ومعاقبة كل من له صلة بالانسحاب.

وأكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، أن مباراة الغد بين الأهلي والزمالك تم إلغاؤها بعد إرسال نادي الزمالك خطابا رسميا يؤكد خلاله انسحابه من المباراة، وبناء عليه تم إخطار الأهلي بعدم التوجه إلى خوض المباراة غدا واعتباره فائزا بنتيجة 2 / 0.

وقال دياب، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": إن القمة 128 غدا لن تُلعب بعد أن أبلغنا الزمالك بعدم خوض المباراة رسميا، ووفقا لذلك لن يذهب فريق الأهلي وطاقم الحكام إلى استاد القاهرة، واعتبار الأهلي فائزا بنتيجة 2 / 0 والزمالك مهزوما، مع خصم 3 نقاط أخرى من رصيد الفريق الأبيض في نهاية الموسم الحالي.