شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات بيراميدز المتبقية فى الدورى بعد إلغاء القمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالثلاثاء، 25 يونيو 2024 01:09 م
يواصل فريق بيراميدز صدارة قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز حتى الآن برصيد 62 نقطة بفارق 17 نقطة عن أقرب منافسيه النادي الأهلي، في مشوار البحث عن التتويج باللقب الأول في تاريخه خلال الموسم الحالي 2023 / 2024 .
و يتبقى لفريق بيراميدز حتى الآن عدد من المباريات كالتالى :
- بيراميدز ضد سموحة 28 يونيو
- بيراميدز ضد زد 2 يوليو
- بيراميدز ضد الاتحاد السكندري 8 يوليو
- بيراميدز ضد الأهلي 12 يوليو
كما يتبقى لبيراميدز مباريات لم تحدد موعدها بعد كالتالى :
بيراميدز ضد الزمالك
بيراميدز ضد الأهلي
بيراميدز ضد فاركو
بيراميدز ضد الداخلية
بيراميدز ضد طلائع الجيش
انفرد الأهلي بوصافة الدوري المصري بعد وصوله إلى النقطة 45 في المركز الثاني خلف بيراميدز المتصدر برصيد 62 نقطة عقب إلغاء القمة 128 بعد إعلان الزمالك انسحابه من خوض مباراة القمة في بيان رسمي اليوم الاثنين.
إلغاء القمة واعتبار فوز الأهلي بالمباراة بنتيجة 2 / 0 يرفع رصيده في جدول الدوري إلى 45 نقطة لينفرد بالوصافة، بعدما كان يتساوى في عدد النقاط مع المصري البورسعيدي بعدد 42 نقطة، ولكن فوزه بالقمة جعله يصل للنقطة 45 بدون لعب المباراة.
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