شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات بيراميدز المتبقية فى الدورى بعد إلغاء القمة والان مع تفاصيل الخبر

يواصل فريق بيراميدز صدارة قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز حتى الآن برصيد 62 نقطة بفارق 17 نقطة عن أقرب منافسيه النادي الأهلي، في مشوار البحث عن التتويج باللقب الأول في تاريخه خلال الموسم الحالي 2023 / 2024 .

و يتبقى لفريق بيراميدز حتى الآن عدد من المباريات كالتالى :

- بيراميدز ضد سموحة 28 يونيو

- بيراميدز ضد زد 2 يوليو

- بيراميدز ضد الاتحاد السكندري 8 يوليو

- بيراميدز ضد الأهلي 12 يوليو

كما يتبقى لبيراميدز مباريات لم تحدد موعدها بعد كالتالى :

بيراميدز ضد الزمالك

بيراميدز ضد الأهلي