كواليس اجتماع وزير الرياضة مع حسين لبيب بسبب أزمة مباراة القمة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير كواليس الاجتماع الودي الذي جمع بين وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وحسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على هامش أزمة مباراة القمة.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم: وزير الشباب والرياضة لم يضغط على الزمالك للعب المباراة، وقال "كل واحد يحسم أمره لأن مش هينفع فريق واحد يروح ملعب المباراة والناس تتفرج علينا".

وأضاف: وزير الشباب والرياضة قال لـ حسين لبيب "عايزين تلعبوا الماتش العبوا، مش عايزين براحتكم".

كواليس حديث نجوم الأهلي والزمالك على هامش أزمة القمة

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير كواليس حديث لاعبي الأهلي والزمالك خلال الأيام السابقة على هامش أزمة مباراة القمة بين الفريقين ورفض الفارس الأبيض خوض اللقاء اعتراضًا على تغييرات جدول الدوري.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم: " كان هناك تواصل بين لاعبي الأهلي و الزمالك، خلال الأيام الماضية ومناقشات حول مصير مباراة القمة ".

وأضاف: " لاعبو الزمالك أبلغوا لاعبي الأهلي بأن هناك معسكرًا وأن الزمالك سيخوض اللقاء، بعدما أبلغ عبدالواحد السيد لاعبي الفريق الأبيض بالدخول في معسكر المباراة ".

يذكر أن نادي الزمالك أصدر بيانًا رسميًا أمس أكد من خلاله تمكسه بموقفه ورفض خوض مباراة القمة أمام الأهلي بسبب تغييرات جدول الدوري، مشددًا على عدم خوض مباريات جديدة بالدور الثاني لحين انتهاء مؤجلات الدوري.