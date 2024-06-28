فودين يعود إلى معسكر منتخب إنجلترا في ألمانيا استعداداً لمواجهة سلوفاكيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

عاد النجم الإنجليزي فيل فودن إلى ألمانيا، للانتظام في معسكر منتخب بلاده إنجلترا، بعدما كان غادر المعسكر أمس وسافر إلى إنجلترا لظروف أسرية.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية اليوم الخميس، أن فودين رزق بمولود ثالث، لذلك توجب عليه السفر إلى إنجلترا ليكون بجوار عائلته.

وأكدت الشبكة، أن فودين عاد إلى ألمانيا وسينتظم في تدريبات إنجلترا، استعداداً لمواجهة سلوفاكيا يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات دور ال 16 بالبطولة.

وتمكن منتخب إنجلترا من الصعود إلى دور ال 16 ببطولة أمم أوروبا، بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بالبطولة، برصيد 5 نقاط من ثلاثة مباريات، من فوز وتعادلين.

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