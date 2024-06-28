الأهلي يستعير يوسف أيمن من الدحيل لمدة عام.. ما تفاصيل بنود العقد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أنهت إدارة الأهلي إجراءات ضم يوسف أيمن مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالدحيل القطري إلي القلعة الحمراء علي سبيل الإعارة في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية .

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن اللاعب ووكيلة حضرا الي مصر قبل 5 أيام وتم التفاوض علي كافة الشروط الخاصة بيوسف أيمن ووقع علي عقود الإعارة لمدة موسم.

وأضاف، الأهلي أتم إتفاقه مع الدحيل القطري علي إستعارة اللاعب لمدة موسم واحد بنية الشراء النهائي قبل 30 يونيو 2025 .

وأوضح ان يوسف أيمن سيتم قيده كلاعب محلي خاصة انه يحمل الجنسية المصرية .