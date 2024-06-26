منتخب بلجيكا يسعى لتجنب الخروج المبكر أمام أوكرانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتجه الأنظار مساء اليوم إلى مواجهتي الحسم في المجموعة الخامسة ببطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة حاليا في ألمانيا، وذلك حينما يلتقي منتخب بلجيكا مع نظيره الأوكراني، فيما يلعب المنتخب السلوفاكي مع نظيره الروماني.

ويتصدر المنتخب الروماني المجموعة بـ3 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف فقط عن باقي فرق المجموعة، إذ يتساوى معه المنتخب البلجيكي والسلوفاكي والأوكراني، على الترتيب، في رصيد النقاط قبل انطلاق الجولة الأخيرة.

خطف الصدارة

ستكون الأنظار مركزة على المباراة التي ستقام في ملعب شتوتجارت، إذ

يسعى المنتخب البلجيكي إلى تحقيق فوز يؤكد به صعوده لدور الـ16. كما يأمل في خطف الصدارة من المنتخب الروماني الذي سيواجه سلوفاكيا في فرانكفورت في التوقيت نفسه.

وتعرض المنتخب البلجيكي لانتقادات عدة بعد خسارته في الجولة الأولى أمام نظيره السلوفاكي بهدف نظيف، لكنه نجح في الفوز في المباراة الثانية على حساب رومانيا بهدفين، محققا الفوز الأول له بالبطولة.

حكم الفيديو

عانى المنتخب البلجيكي في المباراتين من القليل من سوء الحظ، إذ تسببت تقنية حكم الفيديو (فار) في إلغاء هدفين للمهاجم روميلو لوكاكو في مباراة سلوفاكيا الأولى، ثم تسببت في إلغاء هدف للاعب نفسه في المباراة الثانية أمام رومانيا. إضافة إلى ذلك، أصبح أسلوب لعب المدرب الإيطالي دومينكو تيدسكو، محل جدل كبير، خاصة أن الفريق حتى وإن فاز على رومانيا، فقد تحقق ذلك بعد مجهود كبير رغم تقدمه في الدقيقة الثانية عبر يوري تيلمانس، ليواجه بعد ذلك ضغطا من منافسه الروماني مع إلغاء هدف لوكاكو، وقبل أن يسجل كيفن دي بروين الهدف الثاني.

أوراق بلجيكا

يعتمد المنتخب البلجيكي على قائده ونجم مانشستر سيتي، كيفن دي بروين، الذي سجل هدفا في المباراة الماضية أمام رومانيا، ليقود به الفريق للحصول على أول 3 نقاط في مشوار الفريق بالبطولة. وإلى جانب دي بروين، يوجد لاعب آخر من مانشستر سيتي في صفوف المنتخب البلجيكي، وهو الجناح جيريمي دوكو، الذي شارك في كلتا المباراتين أمام سلوفاكيا وأوكرانيا.

ويلعب يان فيرتونخين، المدافع السابق لتوتنهام الإنجليزي والحالي لأندرلخت، البطولة وهو أكبر لاعب في صفوف المنتخب البلجيكي، إذ يبلغ من العمر 37 عاما.

إنجاز تاريخي

على الجانب الآخر، استعاد المنتخب الأوكراني بعضا من الاستقرار في صفوفه، بعد فوزه على سلوفاكيا

2/ 1 في المباراة الماضية، خاصة أنه خسر بثلاثية نظيفة أمام رومانيا في الجولة الأولى.

ويضم الفريق الأوكراني لاعبا يعرفه دي بروين جيدا، وهو زميله السابق في سيتي ومدافع أرسنال الحالي أولكسندر زينتشنكو، الذي يقود الفريق في مشاركته الرابعة على التوالي في تاريخه بالبطولة.

وحضر زينتشنكو في النسخة الماضية، إذ وصل الفريق إلى دور الـ8 في إنجاز تاريخي للكرة الأوكرانية، لكن الفريق أصبح مطالبا في الوقت الحالي بتحقيق الفوز أو على الأقل التعادل في مواجهة بلجيكا، للبحث عن مكان له وسط الفرق المتأهلة لدور الـ16 من البطولة.

أوراق بلجيكا في المواجهة