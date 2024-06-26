4 عقوبات تصعق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم اعتبار الزمالك خاسرا لمباراته أمام الأهلي التي كان من المقرر إقامتها أمس ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الممتاز، وذلك بعدما أعلن مجلس إدارة النادي أنه لن يخوض اللقاء.

وذكرت الرابطة عبر موقعها الرسمي أمس أنه بشأن عدم خوض نادي الزمالك مباراة الأهلي المقرر لها الثلاثاء في إطار الجولة 27 من الدوري المصري تقرر تطبيق المادة 51 من لائحة المسابقات على نادي الزمالك والتي تتضمن توقيع غرامة مالية علي القلعة البيضاء يحددها مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وأضافت أنه تقرر اعتبار نادي الزمالك مهزوما في المباراة بنتيجة 2 / صفر مع خصم ثلاث نقاط من رصيد النادي الأبيض.

وأضافت أنه تقرر معاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب وإخطار النادي الأهلي باعتباره فائزا في المباراة بنتيجة 2 / صفر.

وكان الزمالك قال في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» الاثنين «تؤكد إدارة النادي أنها تعلم جيدا أن جماهير الزمالك العظيمة دوما تعشق اللحظات التي يلعب فيها فريق كرة القدم، كما تعلم أن المنافسة الشريفة كانت باستمرار شعارها على مدى أكثر من قرن من

الزمان، إلا أن ظروفا قهرية تمنعها من فعل ذلك في مباراة الدوري المقرر إقامتها غدا نظرا لغياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ترسيه قواعد ومبادئ كرة القدم «.

وأضاف البيان «تتعهد الإدارة أن تعود في القريب العاجل للمنافسات الكروية الشريفة في دورينا، الذي نجله و نحترمه، ونثمن مجهودات كافة الجهات التي تدعم صناعة كرة القدم في مصر، وفعلا كنا نتمنى ألا نغيب عن الملاعب أبدا، فعذرا لأننا لا نملك سوى هذا القرار، وشكرا لتفهم الجماهير ودعمهم الذي لا يتوقف».

4 عقوبات على نادي الزمالك: